Antwerpse horecakernen worden compacter, maar houden stand

De horecakernen op het grondgebied van de stad Antwerpen zijn de voorbije drie jaar globaal iets kleiner geworden, maar het aantal horecapanden is er wel met 26 toegenomen zodat er meer densiteit is (+1,9 procent). Dat leert de driejaarlijkse meting van de twaalf strategische horecakernen, die de stad onlangs opnieuw liet uitvoeren.

Vooral het Zuid en het Schipperskwartier kregen een boost, terwijl de stationsbuurt ondanks het succes van de De Keyserlei aan activiteit inboet. Dat de Antwerpse horecakernen het goed blijven doen, staat in schril contrast met de nationale horecacijfers: één op de vijf faillissementen in ons land bevindt zich in de horecasector.

De stad Antwerpen ging niet na hoeveel zaken de voorbije drie jaar verdwenen en eventueel werden overgenomen. Het globale aanbod blijft in ieder geval nagenoeg stabiel en er staken nieuwe trends de kop op zoals theebars, een toename in het aantal lunchrooms en burgerrestaurants en steeds meer zaken die zich focussen op één specifiek product in al zijn aspecten - denk aan Würst, maar ook spaghettirestaurants - of die een gemengde functie hebben zoals een boekencafé.

“Onze horecakernen blijken het relatief goed te doen en ze omvatten meer kwaliteit in plaats van imagoverlagende zaken”, zegt schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA). “Wat de stijgingen of uitbreidingen betreft, stellen we vast dat die vaak volgen op investeringen in het openbaar domein, zoals bijvoorbeeld aan de Troonplaats of De Keyserlei. We bekijken op dat vlak wat we in de toekomst kunnen doen voor de Statiestraat en Breydelstraat in de stationsbuurt, maar we zitten daar momenteel nog met de werf van de Noorderlijn in de omgeving dus dat zal voor de volgende legislatuur zijn.