Antwerpse hotels starten eigen website We Love Antwerp.be

In het vooruitzicht dat de horeca binnenkort terug mag heropstarten, staan de Antwerpse hotels ook klaar om hun hotelgasten veilig te ontvangen. De meeste hotels bleven sinds eind maart gesloten, maar deze periode werd aangewend om de nodige veiligheidsmaatregelen door te voeren.



De hotels stellen hoge prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van hun gasten en medewerkers en doen er alles aan om risico’s op besmetting en verspreiding te voorkomen. Om hen zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen zijn alle hotels volledig aangepast op de nieuwe situatie. Hierbij is aan alles gedacht en voldoen ze aan alle richtlijnen voor een onbezorgd en veilig verblijf.



Om de heropstart van de reserveringen in de hotels te stimuleren, lanceert Antwerp Hotel Association in samenwerking met Antwerp Convention Bureau en Visit Antwerp een nieuw initiatief We Love Antwerp.



We Love Antwerp is een website dat gasten stimuleert om rechtsreeks bij het hotel te boeken . In tegenstelling tot de bekende boekingsplatformen waar hotels hoge commissiebedragen betalen, kan de toerist hier de hotels ondersteunen door rechtstreeks te boeken aan een kortingstarief. De commissies bij online boekingsplatformen lopen soms op tot wel 20%, door rechtstreeks te boeken geven hotels extra korting voor deze ondersteuning, een win-win voor zowel de gast als het hotel.



Eveneens wordt op de We Love Antwerp website, alle lokale toeristische partners meegenomen om de totale beleving van de stad Antwerpen te promoten. Zo kan men na het reserveren van een hotelovernachting ook een restaurant, een taxi, een ticket voor een bezoek aan de Zoo of een museum of een wandeling met gids, online boeken. Dit plaform wordt Visit Antwerpen meegenomen in hun algemene communicatie en ondersteund door AHA en ACB- partners zoals Antwerp Tax, Zoo Antwerpen en J&M Catering/Fiera Resaturant. Ook BeroepsBelg, Tanguy Ottomer, ondersteunt dit lokaal initiatief en lanceert de promotie van We Love Antwerp via de sociale media kanalen.