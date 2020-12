Nu de Sint langs geweest is het mag het. Een eerste cadeautip voor kerst. De cadeaubox van PAKT, de creatieve ondernemerssite op het Groen Kwartier. De ondernemers daar lanceren onder de noemer ‘ingePAKT voor eindejaar’ een box met allerlei lekkers. Van een selectie speciale bieren tot cadeaubonnen van restaurants zoals The Jane of Standard, tot eigen honing, het aanbod is divers. Allemaal lokale producten zijn het, waarvan een deel van de opbrengst naar goede doelen gaat. Een ideaal geschenkje dus voor de kerstperiode.