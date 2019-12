Zoersel is in de ban van de wolf. Het is hét gespreksonderwerp. De wolf begeeft zich nu al zo'n 4 dagen in de Antwerpse Kempen: in Zoersel heeft ie al 3 schapen doodgebeten en in Balen heeft ie zich te goed gedaan aan een kangeroe. Wolvenspecialisten zeggen dat het dier nog altijd in de regio is.