Antwerpse Jeugdboekenmaand viert Feest

Van 1 tot 31 maart neemt de Stad Antwerpen deel aan de 50ste editie van de Jeugdboekenmaand. Naar aanleiding van deze verjaardag is het thema dit jaar ‘Lezen is een feest!’. Tijdens deze maand kunnen jongeren van 3 tot 15 jaar deelnemen aan verschillende auteurslezingen, voorleesmomenten, creatieve activiteiten en spelletjes, uiteraard allemaal coronaproof. Op 31 maart wordt de Jeugdboekenmaand feestelijk afgesloten met een online kinderdisco.

“De Antwerpse bibliotheken zetten zich ieder jaar in om van de Jeugdboekenmaand hét kinderboekenfestival te maken”, zegt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: “Tijdens deze editie staan er verschillende activiteiten op de planning waaronder voorleesmomenten, films, workshops, creatieve activiteiten en spelletjes. Met dit divers en laagdrempelige aanbod willen de Antwerpse bibliotheken zo veel mogelijk jonge lezers bereiken.” Vanaf midden februari ontvangen jonge lezers uit het derde en vierde leerjaar een gratis doeboekje boordevol spelletjes en creatieve opdrachten die verband houden met het thema ‘Feest’. Ze kunnen het boekje afhalen in de Antwerpse bibliotheken of online downloaden.

Virtuele Auteurslezingen

De Antwerpse bibliotheken organiseren ook een digitale lezingenreeks, een ‘virtueel’ podium, om jeugdauteurs en illustratoren extra in de kijker te zetten. Aangezien het tijdens de bijzondere corona-omstandigheden niet altijd mogelijk is om een lezing live te laten doorgaan in de bibliotheek of in de school, wordt er een extra luik toegevoegd aan de voorziene lezingen. Op het Antwerpse bibportaal www.antwerpen.bibliotheek.be/jbm-2021 verschi... filmpjes van auteurs en illustratoren die voorlezen, vertellen en teken- en knutseltips geven. Elke dag komen er nieuwe filmpjes bij.

Kinderdisco

Bij feesten hoort dansen, ook in coronatijden. Op 31 maart om 16 uur sluiten de Antwerpse bibliotheken de Jeugdboekenmaand af met de online kinderdisco van Dansbaar. Iedereen kan meedansen via de link op het bibportaal.

Wedstrijd

Iedereen Leest organiseert een wedstrijd rond het favoriete feestboek van jonge lezers. Welk boek is voor hen een feest? Van welke titel spat het leesplezier af? Vanaf 1 februari tot 31 maart kunnen kinderen en jongeren deelnemen door een feestelijke foto of filmpje te posten over hun favoriete boek. Inzendingen op www.jeugdboekenmaand.be/wedstrijd maken kans op een boekenpakket.