Een eerste échte Europese overwinning in meer dan 25 jaar. Dat is wat Antwerp gisteravond heeft klaargespeeld op het veld van Ludogorets. Op bezoek in Bulgarije kwam Antwerp dan wel op achterstand, maar Gerkens en Refaelov zetten de scheve situatie recht. Een vitale overwinning met het oog op Europees overwinteren.