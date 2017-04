Antwerpse Jobbeurs voor logistieke bedienden

Zaterdag 22 april vindt de derde editie van Topjobs@Logistics plaats in Blue Point in Berchem. Laatstejaarsstudenten, werkzoekenden en professionals kunnen op deze jobbeurs solliciteren of een stageplaats vinden bij meer dan 20 Antwerpse bedrijven in de internationale handel zoals DHL, H.Essers, Tabaknatie, Panalpina, Rhenus, Remant en Trafuco.

De Antwerpse haven realiseerde een sterk eerste kwartaal in 2017 en boekte nieuwe records voor de totale overslag en containertrafiek. De logistieke sector blijft flink groeien maar de vacatures voor bedienden raken moeilijk ingevuld.

Talentenstroom, LITC, VDAB, TL Hub en Randstad organiseren deze beurs om enerzijds logistieke bedrijven te helpen hun vacatures in te vullen en anderzijds om logistieke jobs in de kijker te zetten. Er is immers een structureel tekort aan hoogopgeleide profielen in de logistieke sector omdat de verschillende jobs te weinig gekend zijn.

Logistiek en internationale handel als speerpuntsectoren in de Antwerpse economie

Antwerpen heeft met de haven één van de grote troeven voor logistiek en internationale handel: een centrale ligging in een koopkrachtig Europa. Bovendien beschikt de stad over een uitgebreid wegennet, een goed opgeleide, meertalige bevolking en clusters van kennis, technologie en innovatie. Logistiek en internationale handel is terecht een sector met toekomstperspectief waarin trends naar kortere bevoorradingsketens, uitstel van productie en de logistieke uitdagingen bij online winkelen nieuwe kansen bieden.

“De haven van Antwerpen blijft sterke cijfers neerzetten, maand na maand. Maar voor die groeicijfers zijn krachtige handen én slimme ‘koppen’ nodig in alle sectoren, ook in de logistieke sector. Toch merken we dat er een structureel tekort is aan hoogopgeleide profielen in deze logistieke sector. Hoewel ze één voor één boeiende arbeidskansen bieden, blijven ze nog te vaak onderbelicht. Deze Topjobs@Logistics is dan ook een van de vele initiatieven die we nemen om daar iets aan te veranderen”, aldus schepen Marc Van Peel.

Competenties aanleren

De sector creëert veel jobs voor midden- en hooggeschoold talent in functies als douanedeclaranten, expediteurs, commercieel bedienden import, dispatchers, planners, scheepsagenten en verkoops- en magazijnverantwoordelijken.

Op deze beurs zet Talentenstroom alle logistiek bediendejobs in de haven van Antwerpen in de kijker. Werkzoekenden geboeid door en op zoek naar een job als logistiek bediende in de Antwerpse haven, krijgen via Talentenstroom opleidingen aangeboden om de juiste competenties aan te leren.

TOPJOBS@Logistics – praktisch