Antwerpse jongeren helpen in Wallonië, River Cleanup zoekt nog vrijwilligers

De douane heeft vanmorgen een illegale productiehal voor sigaretten opgerold aan de A12 in Aartselaar. Het resultaat van de grootste klopjacht op illegale sigerattenfabrieken ooit in België. Op tien verschillende plaatsen in het land is de douane binnengevallen. De grootste illegale productiehal was die bij ons aan de A12. Er werden 17 verdachten ter plaatse opgepakt en miljoenen sigaretten in beslag genomen.