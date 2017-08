Over the rainbow is de eerste holebi-wandeling in Antwerpen. Het is een wandeling die zich vooral richt op de holebi-gemeenschap, maar iedereen kan eraan deelnemen. Gids is Philippe Ng. Hij neemt de geïnteresseerden mee voor een tour langs verschillende hotspots voor de holebi-gemeenschap. Tijdens de wandeling kom je onder meer te weten welke checklist men rond 1900 gebruikte om te zien of iemand homo was. Organisator is 'Lekker Antwerpen'.