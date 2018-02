Antwerpse kickbokser wint Kunlun World Max-tornooi

Antwerpenaar en kickbokser Marat Grigorian heeft in China het Kunlun World Max-tornooi gewonnen. Dat wordt algemeen beschouwd als het grootste evenement in de vechtsport.



Zijn tegenstander is de Thai Benchamak. Maar lang duurt de kamp tussen de twee niet. Na welgeteld 25 seconden in de eerste ronde deelt Grigorian een verschrikkelijke klap uit. En het is meteen over en out voor de Thai. Tientallen miljoenen kijkers volgen de kamp op tv. En zien Grigorian dus triomferen. Marat begon samen met zijn broer Murat te kickboksen bij de Bulldogs in Antwerpen, de club van Daniella Somers. Voor Grigorian is het de tweede keer dat hij dit evenement wint.