Een kledinglijn voor kinderen, volledig aangepast aan hun gevoelens en noden, dat is SAM. SAM is ontwikkeld door een mama die wil inspelen op de gevoelens van haar zonen. De oudste verkiest uitdaging en kleding om in te spelen, de jongste is hoogsensitief en verdraagt moeilijk prikkels. Mama Ann werkte samen met studenten van de Thomas More hogeschool om de ideale hoodie te ontwikkelen die helpt om prikkels te verwerken.