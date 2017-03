Antwerpse koten openen hun deuren op 11 maart

Op zaterdag 11 maart organiseert Kotweb voor de vierde keer een Open Kotdag in Antwerpen. Kotstudenten leiden dan toekomstige studenten en hun ouders rond, tijdens een wandeling door de verschillende Antwerpse studentenbuurten. Zo krijgen de toekomstige studenten een eerste indruk van het kotleven, leren ze wat veilige en kwaliteitsvolle koten zijn en kunnen ze al hun vragen stellen. De website Kotweb wordt bovendien volledig vernieuwd.

De Open Kotdag is een initiatief van Kotweb. Kotweb is de databank voor alle koten in Antwerpen, en is een samenwerking tussen de diensten studentenvoorzieningen van de Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs, de stad Antwerpen en GATE15 (de hub voor en door de Antwerpse student). Vorig jaar waren er 360 deelnemers aan Open Kotdag.

Drie begeleide wandelingen

Op zaterdag 11 maart kunnen toekomstige studenten en hun ouders meedoen aan een van de drie begeleide wandelingen door de Antwerpse studentenwijken. Ze worden daarbij wegwijs gemaakt door studenten die nu al op kot zitten, de ervaringsdeskundigen bij uitstek. Ook schepen van onderwijs Claude Marinower wandelt mee.

Tijdens deze wandelingen vertellen de kotstudenten over hun eigen ervaringen en beantwoorden ze alle mogelijke vragen van de nieuwkomers, zoals wat een geschikt kot is of hoe het is om een keuken te delen. Op elke route worden minstens 4 koten bezocht. Bovendien geeft een medewerker van Kotweb aan het begin van de verkenningsronde bijkomend advies rond kwaliteitsvol op kot gaan, modelhuurcontracten, enzovoort. Zo leren de nieuwelingen hoe ze kunnen beginnen aan hun zoektocht naar een eigen kot, studio of appartement.

Tweede grootste studentenstad, met uniek studentenhuisvestingsbeleid

Antwerpen is als studentenstad nog steeds in opmars. Vandaag telt de Scheldestad zo’n 48.000 studenten. Daarmee is ze de tweede grootste studentenstad van Vlaanderen. Studentenhuisvesting in Antwerpen wordt gecontroleerd op heel wat vlakken: op woonkwaliteit, brandveiligheid en stedenbouw. Panden die aan alle kwaliteitseisen en veiligheidsnormen voldoen, krijgen een groen kwaliteitslabel. Meer dan 7500 studenten kiezen er elk jaar voor om in Antwerpen op kot te gaan.

Vernieuwde website Kotweb

De website Kotweb, www.studentkotweb.be, wordt vernieuwd en nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Vanaf midden maart zit de site in dat nieuwe jasje, waarbij de zichtbaarheid van het kwaliteitsbeleid van studentenhuisvesting in Antwerpen centraal staat. Zo wordt Kotweb meer dan ooit dé referentiedatabase voor Antwerpse koten.

Praktisch

Open Kotdag: gratis studentenwandelingen langs Antwerpse koten

Zaterdag 11 maart van 10 tot 18 uur

Startpunt: GATE15, Kleine Kauwenberg 15, 2000 Antwerpen

Info en inschrijven: http://openkotdag.be/

Alle info voor (toekomstige) Antwerpse studenten is te vinden op www.gate15.be. Info voor kotbazen en kotstudenten staat op www.studentkotweb.be.