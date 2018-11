Antwerpse kunstenaars vallen in de prijzen

Twee Antwerpse kunststudenten zijn in de prijzen gevallen in Museum De Reede, tijdens een awarduitreiking van vzw KoMASK. Peter De Boeck (24) ging met de URZUA-prijs 2018 naar huis en Greg Van Staey (24) won de Masters Salon Schilderkunst publieksprijs.

Beide winnaars zijn geen onbekenden voor de Antwerpse kunstwereld: De Boeck mocht zich vorig jaar al de beste graficus onder de Europese studenten noemen, en Van Staey was tot voor kort de beste Europese jonge schilder. De Boeck mag bovendien gedurende tien dagen twee van zijn werken tentoonstellen in het museum, waar onder andere het iconische werk 'De Schreeuw' van Edvard Munch momenteel te bewonderen is.

De Boeck, die in april nog de prestigieuze KoMASK Master Printmaking Award won, steekt er qua artistieke en technische vaardigheden bovenuit. Zijn werk 'untitled' is vanaf vandaag gedurende tien dagen te bewonderen in de inkomhal van het Museum De Reede.

Momenteel lopen er naast de permanente collectie twee tentoonstellingen in het Museum De Reede: 'De Schreeuw', met één van de vier originele versies van het gelijknamige wereldberoemde werk van Edvard Munch, en 'Het zwarte licht', met werken van de Antwerpse kunstenaar Henri Van Straten.

Publieksprijs

Naast de URZUA-award werd gisterenavond ook de Masters Salon Schilderkunst publieksprijs uitgereikt. Eerder dit jaar werden 150 schilderijen van 39 internationale studenten aan de Gedempte Zuiderdokken tentoongesteld. De deelnemende schilderijen werden op doeken van maar liefst 1m80 hoog geprint en opgehangen aan de schuttingen van werkzaamheden aan de Scheldekaaien. Ze deden niet alleen dienst als bezienswaardigheid, maar de voorbijgangers konden op hun favoriete kunstwerk stemmen, door middel van een QR-code.

En opvallend: het publiek is het duidelijk eens met de jury van de KoMASK Masters Salon Painting Award 2017. Ook zij verkozen Greg Van Staey’s 'Caught in the dark' als beste schilderij, het kunstwerk dat vorig jaar al een juryprijs in de wacht sleepte.

(Bron en foto : KoMASK)