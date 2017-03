Antwerpse kunstgalerie verkoopt zeldzaam werk aan Amerikaans museum

De Antwerpse kunstgalerie Galerie Lowet de Wotrenge heeft vandaag - op de Internationale Dag van de Vrouw - een bloemstilleven (olie op doek, 65 x 54 cm) van de Hollandse schilderes Anna Ruysch (Den Haag 1666 - 1754 Amsterdam) verkocht aan het Krannert Art Museum (KAM) van Champaign, Illinois (USA).

Werk van vrouwelijke schilders uit de zeventiende eeuw is erg zeldzaam, omdat vrouwen meestal geweerd werden uit het schildersgilde en geen naaktmodellen mochten bestuderen. Hun lagere maatschappelijke en familiale positie werkte dit nog verder in de hand. Het waren vooral vrouwen uit kunstenaarsfamilies die, nadat ze bij een familielid in de leer waren gegaan, zelf ook de kans kregen zich te bewijzen. Niet toevallig specialiseerden vele vrouwelijke schilders zich in het maken van stillevens: hierin konden ze zich immers

ongestoord oefenen.

Voor de Antwerpse galerie is het al de tweede verkoop van een belangrijk werk van een vrouwelijke ‘oude meester' aan een Amerikaans museum. In 2014 verkocht de galerie reeds een werk van Rachel Ruysch, de zus van Anna, aan de National Gallery of Art in Washington. Tyr Baudouin, vennoot van de galerie: "Het is duidelijk dat de vrouwelijke kunstenaars uit het verleden eindelijk de erkenning beginnen te krijgen die ze verdienen. Denk bijvoorbeeld aan de recente tentoonstelling gewijd aan Clara Peeters, in het Rockoxhuis. Het is prettig hier als jonge galerie ons steentje toe bij te kunnen dragen. Dat de verkoop toevallig op deze dag doorgaat -

na enkele maanden onderhandelen - maakt het natuurlijk extra leuk!"