Antwerpse KVHV haalt uit naar positieve reacties voor Bo van Spilbeeck

De Antwerpse afdeling van de bekende conservatieve Vlaams-nationalistische studentenvereniging KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) heeft in een open brief uitgehaald naar de 'aanmoedigingen' en 'media-hetze' rond de beslissing van journalist Boudewijn van Spilbeeck om voortaan als vrouw (Bo) door het leven te gaan.

Antwerps KVHV-praeses Filip Brusselmans wil naar eigen zeggen niet zozeer de persoonlijke beslissing op zich bekritiseren, maar wel dat 'de media het radicale normaliseert'.

KVHV-Antwerpen stelt in de brief onder meer dat een geslachtsverandering 'nu niet direct een positieve zaak of daad is, die getuigt van verregaande moed en durf' en dat het een 'overgave aan het absurde' is. 'Het getuigt pas echt van lef en karakter wanneer men zijn excentrieke fantasieën het hoofd kan bieden', klinkt het nog.

De media-aandacht voor Bo van Spilbeeck is volgens KVHV eenzijdig en te omvangrijk. De studentenvereniging noemt het 'fenomeen' ook vanuit katholiek oogpunt 'niet wenselijk' en bekritiseert de positieve reacties vanuit conservatieve en christelijke politieke partijen. 'Het moge duidelijk zijn dat ons politiek spectrum is vervallen tot een eenheidsworst, waar van ideologische verschillen amper nog sprake is', luidt het.

Volgens het KVHV 'kan en zal veranderen van geslacht nooit genormaliseerd worden'.