Een twintigtal leerlingen van het stedelijke lyceum Lakbors in Deurne is tijdens een schoolreis in het Portugese Lissabon twee keer hardhandig aangepakt door de Portugese politie. De hardhandige aanpak van de Portugese politie, met onder andere kniestoten en slagen en verwondingen, kwam onverwacht. Een van de leerlingen is lichtgewond geraakt.