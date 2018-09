Antwerpse lijsttrekkers debatteren over de Antwerpse economie

Aanstaande woensdag 19/9 nodigt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland de Antwerpse lijsttrekkers uit van de belangrijkste politieke partijen voor een debat. Het debat zal rond thema’s gaan die belangrijk zijn voor de Antwerpse economie. Deze thema’s zijn ook de rode draad van het verkiezingsmanifest (‘12 werken voor het toekomstige stadsbestuur’) dat Voka - Kamer van Koophandel schreef naar aanleiding van de verkiezingen:

Mobiliteit: welke capaciteit moet de Oosterweelverbinding krijgen? Voka vraagt hierbij het realiseren van een robuuste Oosterweelverbinding met voldoende capaciteit voor personen- en goederenvervoer. Dat betekent onder andere een Scheldekruising (tunnels) met drie rijstroken in beide richtingen. Deze tunnels hebben ook een volledige ADR-doorgang. De tunnels onder het Albertkanaal worden voorzien van twee rijstroken in elke richting, ook de tunnel naar het noorden.

Arbeidsmarkt: Onze stad heeft het hoogste percentage jongeren dat zonder diploma de school verlaat. Voka wil dat het volgende stadsbestuur de ambitie heeft dit percentage terug te brengen van 21,7 % naar 15 %. Ook de hoge aanwezigheid van nieuwe migranten heeft potentieel, maar hoe zorg je voor een snelle integratie in de arbeidsmarkt. Hoe pikken we dit arbeidspotentieel op?

City marketing – internationale uitstraling Antwerpen (gekoppeld aan start-up/scale-up scene): Hoe komt het dossier van een exporuimte met internationale uitstraling uit het slop. Blijven we blindstaren op Antwerp-Expo? In vergelijking met internationale steden hebben we nog een grote inhaalbeweging voor de boeg om starters en jong talent aan te trekken.Hoe maken we deze ambitie waar want Antwerpen is toch een economische motor en grootstad.

Haven: Hoe kijken de lijsttrekkers naar de uitbreiding van de havencapaciteit (Saeftinghe). En hoe staan de kopstukken tegenover de gegarandeerde dienstverlening in de haven bij stakingen?

Industrie: Wat met de Churchill Industrial Zone (Opelsite): gouden grond in de haven maar we slagen er niet in een industriële speler aan te trekken.

(Bericht : Voka, Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland)

(Foto : © Belga)