Antwerpse luchthaven blikt terug op beste jaar ooit

Antwerp Airport blikt tevreden terug op 2019 met ‘de drukste zomer ooit’. Het voorbije jaar noteerde men een recordcijfer van méér dan 300 000 passagiers. Ondanks de moeizame start dit jaar, door het wegvallen van ruim 35% aan capaciteit van VLM Airlines, werd het tij gekeerd. Het resultaat is een lichte groei van 2,6% t.o.v. 2018.

Vanaf april 2019 werden er twee nieuwe etnische bestemmingen opgestart, Lublin (Polen) en Enfidha (Tunesië) door TUI fly. Andere routes zoals Tanger, Alicante en Malaga kregen dan weer éxtra capaciteit. Deze bijkomende capaciteit van TUI fly kon het verlies aan passagiers opvangen sinds de teloorgang van VLM Airlines.

Nooit eerder in de geschiedenis van de luchthaven van Antwerpen kende men zo’n straffe zomer! Er reisden maar liefst 101 069 passagiers gedurende juli, augustus en september tegenover 92 043 passagiers in 2018. Dit betekent een stijging van bijna 10%.

Op 9 september startte bovendien de gloednieuwe luchtvaartmaatschappij Air Antwerp de historische zakenroute Antwerpen - London City - Antwerpen. Zakenreizigers profiteren van 16 frequenties per week mét voldoende flexibiliteit. Vele zakenlui vinden hierdoor dan ook hun weg terug naar hartje Londen, zo blijkt uit de hoge bezettingsgraad. De resultaten overtreffen de verwachtingen.

Ook het segment van general aviation (zakenluchtvaart) deed het zeer goed. 40% van het totaal aantal bewegingen op de luchthaven is hiervan afkomstig. In 2020 staan er infrastructurele investeringen gepland van de op vandaag twee grootste spelers, ASL en Flying Group, binnen het segment van de zakenluchthaven op de luchthaven van Antwerpen.

“Met onze 306 330 passagiers in 2019 halen wij de doelstelling vooropgesteld voor 2024. Het beste jaar ooit in de geschiedenis van de luchthaven in ‘Deurne’. 306 330 mensen die in ons geloven en ons beloond hebben voor de vele inspanningen van ons personeel, maar ook het blijven geloven dat een stad zoals Antwerpen zijn eigen luchthaven verdient", aldus Marcel Buelens, CEO van de Internationale luchthaven Antwerpen.

Ondanks de toegenomen drukte kond de luchthaven afgelopen jaar uitpakken met een uitstekende ‘on time performance’(OTP), d.w.z. stiptheid of punctualiteit waarmee de vliegtuigen vertrekken. Zo vertrokken in Antwerpen gemiddeld 98,3% van de vluchten tijdig naar hun bestemming.

Marcel Buelens zegt ook nog verder te blijven bouwen "zeker tot eind 2039 en waarschijnlijk nog daarna". Hij sprak ook de hoop uit er een betere verbinding komt met het openbaar vervoer, zoals een station "en dat de trein niet langer voorbij de luchthaven van Antwerpen rijdt"