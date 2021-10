Vlaanderen wil themapark naast Antwerpse luchthaven

Nog drie dagen en dan heeft Antwerpen er weer een culinaire hotspot bij. Want Hertog Jan is terug. Het restaurant had vroeger in het West-Vlaamse Zedelgem drie sterren. Maar chef-kok Gert De Mangeleer was toe aan een nieuwe uitdaging. Die leidt hem en zijn zakenpartner nu naar Antwerpen, naar het gloednieuwe vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary. Daar komt de nieuwe Hertog Jan, al zal het er anders aan toe gaan dan vroeger.