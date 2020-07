Antwerpse maatregelen zorgen voor hele reeks geannuleerde evenementen

Een van de extra coronamaatregelen die in principe vanaf morgen in de stad Antwerpen en een aantal andere Antwerpse gemeenten met veel nieuwe besmettingen gelden, is een verbod op alle evenementen. Dat betekent de noodgedwongen annulatie van een hele reeks geplande activiteiten, die vaak al waren uitgesteld of in capaciteit beperkt.

Een van de grote slachtoffers van het provinciale crisisoverleg van gisteren is de Zomer van Antwerpen. Het stadsfestival was erin geslaagd een alternatieve programmatie te voorzien met theater-, muziek- en circusvoorstellingen van voornamelijk lokaal talent voor een beperkt aantal bezoekers, naast de traditionele zomerbar en openluchtcinema. Na minder dan een maand is de pret echter alweer voorbij. De organisatie laat wel weten de situatie binnen vier weken opnieuw te willen bekijken.

Het Openluchttheater (OLT) Rivierenhof bleef de voorbije maanden niet bij de pakken zitten en zette na de afgelasting van alle grote zomerconcerten een alternatief op poten met beperkte capaciteit. Onder meer Eefje De Visser, Brutus en Blackwave kwamen al langs voor een intieme set en de komende weken werden nog namen als Admiral Freebee, Charlotte Adigéry, School is Cool en Stef Kamil Carlens verwacht, maar die concerten zullen nu niet meer kunnen doorgaan.

Ook evenementen zoals de Mechelsepleinfeesten en wat nog overbleef van Antwerp Pride zullen moeten wijken voor de strijd tegen het coronavirus. De eerste Port of Antwerp Night Marathon die op 12 september was gepland, wordt dan weer uitgesteld naar 2021. Dat evenement viel nog niet binnen de periode waarin het verbod momenteel geldt, maar de organisatie wil geen enkel risico nemen.

In de gemeente Malle wordt het muziekprogramma met concerten aan het Kasteel De Renesse geanulleerd, maar dat evenement is nu geannuleerd. Alle inwoners die hebben gereserveerd, ontvangen nog een mail.

De gemeente Brecht annuleert de avondmarkt in deelgemeente Sint-Job op 1 augustus.

Ook de Essense zomerbar BAR-N aan Over d’Aa sluit vroegtijdig.