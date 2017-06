'Antwerpse' Man met blauwe jas niet dezelfde als vermoedelijke moordenaar Sofie Muylle

De man met de blauwe jas die in Antwerpen wordt gezocht voor een overval, is niet de vermoedelijke moordenaar van Sofie Muylle, de vrouw van 27 uit Roeselare die vermoord werd op het strand in Knokke.



De Antwerpse recherche verspreidde deze week een opsporingsbericht van een man met een blauwe jas. Hij wordt gezocht voor de overval op een vrouw van 66 in de Grote Pieter Potstraat in Antwerpen. Na de moord op Sofie Muylle op het strand in Knokke, bleef een man met dezelfde jas urenlang rondhangen in de buurt. Speurders onderzochten dan ook of de vermoedelijke moordernaar van de vrouw ook de overval in Antwerpen pleegde. Maar na analyse van de beelden blijkt het niet om dezelfde man te gaan.