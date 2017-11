Antwerpse Meir duurste winkelstraat van België

De Nieuwstraat in Brussel staat niet langer mee aan de kop van duurste locaties in België om winkelruimte te huren. De titel gaat dit jaar alleen naar de Meir in Antwerpen, zo blijkt uit een nieuwe studie van vastgoedconsultant Cushman & Wakefield.

Twee jaar geleden deelden de Meir, de Nieuwstraat en de Louizalaan in Brussel nog de koppositie. Vorig jaar bleven de Meir en de Nieuwstraat over, en dit jaar staat de Antwerpse winkelstraat alleen op het hoogste schavotje.

Volgens de studie betaalde je op de Meir in juni 2017 gemiddeld 1.950 euro per vierkante meter per jaar. Dat was ruim 5 procent meer dan een jaar eerder.

Foto: Google Streetview