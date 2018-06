Antwerpse Minerva verkocht voor 35.500 euro

De fraaie, blauwe Antwerpse Minerva die veilinghuis Moyersoen verkocht, heeft bijna 43.000 euro opgebracht. De wagen is bijna honderd jaar geleden in Antwerpen gemaakt en was in die tijd een echt statussymbool. Negen keer werd er gisteren geboden en uiteindelijk werd er afgeklokt op 35.500 euro. Met de btw en de veilingkosten erbij betaalt de nieuwe eigenaar die anoniem wil blijven net geen 43.000 euro. Wat hij ermee van plan is, is nog niet duidelijk.