Antwerpse modeacademie op derde plaats in ranking Business of Fashion

De bacheloropleiding van de Antwerpse modeacademie is de derde beste modeopleiding ter wereld. En dat volgens de ranglijst van de gerenommeerde modewebsite "Business of Fashion". In die lijst zijn maar liefst 73 scholen opgenomen.

De Antwerpse opleiding heeft haar toppositie te danken aan haar grote invloed in de modewereld. Modestudenten die in Antwerpen afstuderen zijn ook erg goed voorbereid op het professionele leven. Dat hebben ze te danken aan een erg intensieve en individuele begeleiding door docenten die een sterke band hebben met de modewereld. De modeacademie trekt studenten aan uit maar liefst 45 verschillende landen.

Foto: Belga