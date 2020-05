Antwerpse Modeafdeling van KaSKA kondigt WWWSHOWWW aan als antwoord op de huidige situatie

Ongeacht de huidige omstandigheden, is de Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen – AP Hogeschool vastbesloten om de eindejaarcollecties van haar studenten op een innovatieve manier in de spotlights te zetten. De Academie was al razendsnel overgeschakeld naar virtuele lessen en online mentor-sessies, dus de sprong naar een digitale én globaal toegankelijke Antwerpse modeshow was snel genomen.

Reeds jarenlang staat de Antwerpse Modeafdeling in de top van de beste modeopleidingen ter wereld. De jaarlijkse, steeds verrassende SHOW in juni is een onmisbare traditie voor zo’n 4.000 modeliefhebbers, vertegenwoordigers van grote modehuizen en -merken en andere insiders uit de industrie. Tijdens het onvoorspelbare jaar 2020 wordt er ook geen uitzondering gemaakt. De huidige Modestudenten verdienen dezelfde kansen en zichtbaarheid als hun voorgangers, zodat ze hun academiejaar zo memorabel mogelijk kunnen afsluiten. Het hele team van de Modeafdeling ging daarom aan de slag met hun netwerk van creatieve professionals om een digitaal platform uit te bouwen dat niet alleen voor oplossingen, maar ook voor een paar nieuwigheden moet zorgen.



Walter Van Beirendonck, hoofd van de Modeafdeling: “In deze extreme tijden is zelfreflectie cruciaal, maar ik vind het minstens even belangrijk om met hoop en vol doorzettingsvermogen naar de toekomst te kijken. Sommige modeopleidingen hebben besloten om hun afstudeerprojecten uit te stellen. Begrijpelijk, maar wij willen liever nieuwe paden verkennen om niet alleen het harde werk van onze studenten te belonen en het academiejaar af te sluiten, maar om ook echt te vieren. Ik ben dus heel blij en trots om ons dynamische digitale platform WWWSHOWWW aan te kondigen.”



Meer info over WWWSHOWWW, het schema en de Belgische & internationale gasten die erop te zien zullen zijn, volgt eind mei.

(archieffoto ATV)