Antwerpse Model Yacht Club moet op zoek naar nieuwe locatie

De coronacijfers blijven de goede kant uitgaan. De afgelopen week werden nog gemiddeld 33 patiënten met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Nog zo’n 200 mensen hebben intensieve zorgen nodig. Dagelijks sterven gemiddeld nog 6 mensen aan het coronavirus. En ook het aantal besmettingen blijft in dalende lijn. Dat zien we ook in onze regio. In twintig gemeenten zien we een daling. In Antwerpen en de districten kwamen er op twee weken tijd zo’n 717 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 60 minder dan in de tabel van gisteren. In vier gemeenten zien we nog zeer lichte stijgingen. In zes andere gemeenten blijven de cijfers gelijk. Zoals u weet, zijn die cijfers wel al enkele dagen oud.