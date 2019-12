Antwerpse monden afgeplakt uit protest tegen besparingen

Afgelopen nacht heeft een groep activisten een aanzienlijk deel van de monden in het Antwerpse straatbeeld afgeplakt met gele tape. Reclameborden en standbeelden werden de mond gesnoerd als symbool voor stemmen die monddood worden gemaakt door de besparingen van Jambon I.

De actie is het begin van een reeks soortgelijke acties in het straatbeeld. “Kunstenaars, zorgers, mensen uit het onderwijs, welzijn, etc., deze besparingen treffen iedereen. We zijn solidair met elkaar en laten niet toe dat onze identiteit wordt bepaald en vastgelegd door deze regering", aldus de initiatiefnemers.

(Foto's: © 'Actiepagina Kunststudenten Antwerpen')