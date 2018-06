De Antwerpse politie start met een campagne om homofobie en gaybashing de kop in te drukken. Tijdens de verkiezing van Mister Gay Belgium in zaal Elckerlyc werd Proud To Be Your Friend voorgesteld. De politie roept holebi's en transgenders die fysiek of verbaal geweld ervaren op om aangifte te komen doen. Zo kan het parket harder optreden.