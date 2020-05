Antwerpse musea breiden aanbod uit

De heropening van de Antwerpse musea verliep vlot en veilig. Door een beperkt aantal bezoekers toe te laten, konden die bezoekers kunstcollecties en expo's op een andere manier beleven. Heel wat musea breiden hun aanbod de komende weken ook uit met nieuwe expo's en presentaties.

Na een sluitingsperiode van ruim twee maanden konden bezoekers vanaf 18 mei opnieuw genieten van de vaste collecties, tijdelijke expo’s en presentaties van Museum Mayer van den Bergh, Middelheimmuseum, Rubenshuis, Letterenhuis, Museum Vleeshuis, MAS, Red Star Line Museum, Museum Plantin-Moretus, Maagdenhuis, DIVA en FOMU. In totaal boekten in de periode van 18 tot 27 mei 5.764 mensen een ticket voor een museum.

Om de veiligheid in de musea te kunnen garanderen, wordt nog steeds overal een maximaal aantal bezoekers toegelaten en iedereen moet vooraf online een ticket kopen om toegang te krijgen. De paviljoenen van het MAS en Middelheimmuseum openen hun deuren nu ook, eveneens via een online reservatiesysteem. Voor toegang tot het kunstpark van het Middelheimmuseum zijn geen tickets nodig.

Het MAS, Letterenhuis, Museum Vleeshuis en Middelheimmuseum starten vanaf volgende week met nieuwe expo's en tijdelijke presentaties.

MAS

In het MAS kunnen bezoekers terecht voor twee nieuwe expo’s en een kleine presentatie: ‘Dingen’, ‘Vloot’ en ‘Breaking Boundaries’. In het MAS-paviljoen opent de expo ‘Elke Dag Angst’.

Wanneer is iets de moeite waard om te bewaren? Die vraag stelt het MAS zich in de expo ‘Dingen', waar de collectie van filosoof Jaap Kruithof centraal staat. Kruithof was verontwaardigd over de wegwerpcultuur en verzamelde afgedankte en goedkope spullen. Na zijn dood kwam zijn verzameling van 10.000 objecten naar het MAS. Samen met tal van partners en de familie Kruithof bedacht het MAS in 2018 een plan voor deze collectie: de helft werd filosofische museumcollectie, de andere helft van de collectie moest een actieve rol gaan spelen in de samenleving.

In de wandelboulevard van het MAS ontdekken bezoekers de nieuwe expo ‘Vloot’. Het maritiem hart van Antwerpen klopt altijd door maar nu staat het museum graag stil bij de geschiedenis van verschillende Antwerpse rederijen en naties. De bezoeker wandelt in de boulevard langs de maritieme geschiedenis van de stad aan de hand van fotomateriaal, schilderijen, scheepsmodellen en bemanningsportretten. Imposante foto’s van schepen door Duits fotograaf Dirk Brömmel prijken op de grote lichtbakwanden.

Naar aanleiding van de expo ‘Breaking Boundaries. De Olympische Spelen van Antwerpen 1920 tot Tokio 2020’ in Sportimonium, Sport- & Olympisch museum in Hofstade, opent op 1 juni de presentatie ‘Breaking Boundaries’ in het kijkdepot van het MAS. De presentatie toont affiches, foto's, trofeeën en medailles over de Olympische Spelen die 100 jaar geleden in Antwerpen werden georganiseerd. Ondanks de moeilijke naoorlogse omstandigheden en de beperkte financiële middelen, waren deze Olympische Spelen baanbrekend te noemen. Voor het eerst werd de olympische eed afgelegd en de Olympische vlag werd voor de eerste maal aan het publiek getoond. De Spelen in Antwerpen waren ook een krachttoer op zich, want er waren amper 16 maanden om ze te organiseren.

Letterenhuis

Vanaf 3 juni toont het Letterenhuis met de expo ‘Velodroom’ een selectie fietsaffiches uit de belle époque, die alleen al door hun formaat en kwaliteit adembenemend zijn. Eind 19de eeuw wordt de fiets een echte hype. Om de tweewieler te promoten zetten fietsenmerken de affiche in. Het zijn naast creaties van grote kunstenaars als Henri de Toulouse-Lautrec en Alphonse Mucha ook tijdsdocumenten. Ze illustreren de technologische en maatschappelijke veranderingen van die tijd en ze houden ons een spiegel voor.

Museum Vleeshuis



Vanaf 4 juni toont Antwerps fotograaf Frank Lambrechts in het Museum Vleeshuis foto’s van popmuzikanten in de expo ‘Contrast’. Lambrechts zocht tientallen Vlaamse muziekmakers op en portretteerde ze, vaak in een ongewone omgeving. Museum Vleeshuis exposeert een selectie in de zaal op de eerste verdieping.

Middelheimmuseum

Vanaf 1 juli toveren dertien kleurrijke skydancers het grasveld Hortiflora tijdelijk om tot een soort festivalterrein. De installatie The Pogo Never Stops van Dennis Tyfus (België, 1979) – een werk aangekocht uit zijn solotentoonstelling van 2018 – verbeeldt zijn fascinatie voor de pogodans. De ventilatoren van de skytubes doen eveneens dienst als muziek en verwijzen naar Tyfus’ zwak voor de schoonheid van constant, herhaald of machinaal geluid.

Paviljoenen MAS en Middelheimmuseum

Het paviljoen van het MAS en het collectiepaviljoen van het Middelheimmuseum openen vanaf 1 juni opnieuw hun deuren. Omwille van de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten bezoekers nu ook voor deze binnenlocaties online een ticket reserveren.

In het paviljoen aan de voet van het MAS besteedt het museum met de focus-expo ‘Elke Dag Angst’ (Zie foto bovenaan) aandacht aan de stadsgeschiedenis aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen was toen het doelwit van hevige V-bomaanvallen. Op enkele maanden tijd lag een groot deel van de stad in puin en vielen er duizenden slachtoffers. Bezoekers kunnen in de expo ook een V-bom uit de MAS-collectie bekijken. Deze V1 is een schenking van de Amerikaanse generaal Clare H. Armstrong aan de stad Antwerpen.

In het collectiepaviljoen van het Middelheimmuseum (her)ontdekken de bezoekers verborgen stukken uit de verzameling van het Middelheimmuseum. Sinds de opening van het collectiepaviljoen in het najaar van 2019 is dat Résidence Terrestre, een bijzondere kunstinstallatie van Michel François (België, 1956). Na een korte presentatie in het Braempaviljoen bij de aankoop in 1997 verdween het in het museumdepot. Vandaag wordt het werk voor het eerst in 22 jaar weer getoond aan het Middelheimpubliek. De presentatie loopt nog door tot 16 augustus.

(Bron: Stad Antwerpen)

(Foto: © Jean Dillen)