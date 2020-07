Tomorrowland gaat de digitale toer op met een virtuele editie op het internet. In een wereld zonder corona had dit weekend het tweede feestweekend in de Schorre kunnen doorgegaan, maar het festival is nu verplaatst. De locatie kiezen de festivalgangers zelf de woonkamer, tuin, of in een weide, .... Het enige dat feestvierders nodig hebben is een internetverbinding en een ticket.