Antwerpse naar finale van Koningin Elisabethwedstrijd

DIVA is zonet feestelijk geopend. DIVA is het nieuwe zilver- en diamantmuseum in Antwerpen. Het is na het MAS en de Red Star Line al het derde grote nieuwe museum in Antwerpen in een paar jaar tijd. Het diamantmuseum moet dan ook een echte trekpleister worden in het centrum van de stad. 200.000 bezoekers per jaar worden er verwacht. Het museum is een half uur geleden officieel open gegaan. Nog het hele weekend is er een groot openingsfeest.