Antwerpse openluchtzwembaden komend weekend opnieuw open

De 2 Antwerpse openluchtzwembaden gaan vanaf zaterdag 13 mei opnieuw open voor het publiek. Tot en met zondag 17 september kunnen zwemliefhebbers terecht voor een verfrissende duik in zwemvijver Boekenberg en openluchtzwembad De Molen.

Met zwemvijver Boekenberg in Deurne en openluchtzwembad De Molen op Linkeroever telt Antwerpen 2 mooie locaties om te zwemmen in openlucht. Elk bad heeft zo zijn specifiek karakter.

In het groen van het Boekenbergpark zwemmen bezoekers in het natuurlijke decor van de ecologische zwemvijver Boekenberg, die met zijn 73 meter lengte de grootste van Europa is. Hier worden geen chloor of andere chemicaliën gebruikt om het water proper te houden, maar zuiveren speciaal bodemmateriaal en verscheidene soorten planten het zwemwater. Een zwembeurt in deze oase van rust is dan ook een hele ervaring voor bezoekers. Bovendien is een zwembeurt hier volledig gratis.

Aan de bekende Sint-Annekeplage op Linkeroever beleven waterratten dan weer waterpret in het verwarmde openluchtzwembad De Molen. In het grote 50 meterzwembad zwemmen bezoekers in water met een temperatuur van een constante en zeer aangename 28 graden. De allerkleinsten kunnen dan weer naar hartenlust plonsen in het gerenoveerde kinderbad. Wie tussen de zwembeurten door even wil rusten, kan dat doen op de grote ligweide. Een zwembeurt kost hier maximaal 4 euro.

Langer zwemmen in juli en augustus

Net als vorig jaar houden de 2 openluchtzwembaden in de zomervakantie hun deuren nog iets langer open. In zwemvijver Boekenberg zijn zwemmers in de zomervakantie van maandag tot en met vrijdag welkom tot 20 uur. In openluchtzwembad De Molen genieten bezoekers in juli en augustus 4 keer van een pop-upavondopening. Dan is het zwembad open tot 21 uur en vindt er telkens ook een speciale sportactiviteit plaats in het bad. Deze avondopeningen vinden enkel plaats bij mooi weer. De exacte data worden dus maar kort op voorhand vastgelegd (vandaar pop-up). Vanaf dat er een moment van een pop-upavondopening vastligt, wordt deze gecommuniceerd in het zwembad en via www.sportingA.be en de sociale mediakanalen van Sporting A.