Antwerpse opperrabbijn laat zich testen als signaal naar gemeenschap

In Antwerpen heeft opperrabbijn Aron Schiff van Machsike Hadass, het overkoepelend orgaan van de Antwerpse joods-orthodoxe synagogen, zich vanmiddag laten testen in het testdorp op Spoor Oost. Schiff deed dat op vraag van - en in het gezelschap van - burgemeester Bart De Wever (N-VA) om te laten zien dat de joodse gemeenschap wel degelijk wil meewerken aan de testronde voor inwoners van twee wijken in postcode 2018.

'De gezondheid van de mensen komt op de eerste plaats, dat staat ook zo in de Bijbel', was de opperrabbijn duidelijk. 'Zelfs op de sabbat, een dag van rust, moet je een mensenleven redden als dat nodig is. Wij zijn altijd bereid om samen te werken met de stad en mijn deur staat altijd open voor de burgemeester. Het is jammer wat er gebeurd is, maar nu moeten we naar de toekomst kijken. 'De wijkbrede oproep tot testen in twee buurten waar de joodse gemeenschap een aanzienlijk deel van de inwoners vormt en de incidenten aan een synagoge zaterdag liggen gevoelig bij de joods-orthodoxe gemeenschap, die zich geviseerd voelt. Ook de grote media-aandacht zorgt voor wrevel.

