Antwerpse parkeerzones breiden uit vanaf maandag

Vanaf maandag worden een aantal parkeerzones in Antwerpen uitgebreid. In het oosten van Deurne, rond het Asiadok op het Eilandje en de Oogststraat in Berchem zal u voortaan moeten betalen.

Tot aan de stadsgrens wordt het oosten van Deurne vanaf maandag een roze zone. Dat betekent dat je er 2 uur gratis mag parkeren, maar wie langer blijft, moet betalen. Hetzelfde gebeurt in Berchem, waar de roze zone tot de grens met Mortsel zal lopen. Daarmee wil het stadsbestuur de parkeerdruk in die wijken verlichten. Het Asiadok op het Eilandje wordt een betalende groene zone. Met de komst van het nieuwe grote ziekenhuis zouden er anders te veel gratis parkeerplaatsen worden ingepalmd.

(Bron: stad Antwerpen)

(Foto: © Frederik Beyens)