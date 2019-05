Antwerpse politie arresteert per vergissing burgers tijdens terreuroefening aan Sportpaleis

De Antwerpse politie heeft tijdens de grote antiterreuroefening van woensdag 24 april in het Sportpaleis een pijnlijke blunder gemaakt. Twee burgers die met hun wagen in de buurt reden, werden aangezien als 'terroristen' en werden onder schot gehouden, uit hun wagen gesleurd en in de boeien geslagen.

De Antwerpse politie betreurt de fout. 'Dit had niet mogen gebeuren', aldus woordvoerder Willem Migom. Zowel het parket als de Dienst Intern Toezicht onderzoekt de zaak. Op Twitter zegt de politie intussen ook dat ze zich formeel zal verontschuldigen bij de twee betrokkenen, twee collega's van een bedrijf uit de omgeving van het Sportpaleis.

Een van de mannen had zijn verhaal gedaan op Facebook. De man klaagde daarbij de ongelijke behandeling aan door de politie. Hij diende ook een officiële klacht in. 'Minstens twee agenten vroegen me of ik mee deed aan de oefening', zegt de man onder meer. 'Ik zei dat ik van niets wist, dat ik onschuldig ben en niet weet wat er aan de hand is. Ik kreeg geen enkele verklaring.'

De man stelt ook dat zijn collega al snel werd vrijgelaten terwijl hij wel werd meegenomen naar het politiekantoor. In tegenstelling tot de echte figuranten in dezelfde combi zou hij ook al die tijd geboeid gebleven zijn. De man stelt nog dat niet alleen de politie, maar ook heel wat omstaanders de feiten gefilmd hebben en hij doet dan ook een oproep om zoveel mogelijk beelden van de 'zogenaamde arrestatie' te verkrijgen. 'Ik hoop dat dit me helpt om ervoor te zorgen dat de politie mijn klacht au serieux neemt', besluit hij. Bij de antiterreuroefening werd een schietincident tijdens een comedyshow nagebootst. Er namen zowat 1.100 figuranten aan deel.

(Bron en foto : © Belga)