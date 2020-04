Antwerpse politie doet eerste 'woonstbetreding' voor corona-inbreuken

De Antwerpse lokale politie heeft dit weekend voor het eerst sinds het losbarsten van de coronacrisis gebruikgemaakt van haar bestuurlijke bevoegdheid om voor het vaststellen van inbreuken op de coronaregels iemands woning binnen te dringen zonder dat die daar toestemming voor had gegeven. Dat schrijft De Tijd en het politiekorps bevestigt het verhaal.

De inval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de wijk Valaar in het district Wilrijk. Er leek een feestje met minstens drie aanwezigen aan de gang in een woning, met muziek die tot op straat te horen was. Op het adres stond slechts één persoon ingeschreven. De politie vermoedde dan ook een overtreding van de coronamaatregelen. Agenten riepen eerst vanop straat, maar de deur bleef dicht en een van de aanwezigen spuwde vanop het balkon. De politie besloot daarop met het Snelle Respons Team en het onlangs opgerichte Bioresponsteam met de nodige beschermende kledij het huis binnen te dringen. Er bleken op dat moment nog twee personen binnen te zijn, de derde werd niet meer aangetroffen. De Antwerpse politie stelt dat de inval proportioneel was, onder meer omdat de bewoner geen onbekende was voor politie en gerecht. De andere aanwezige bleek trouwens onder elektronisch toezicht te staan. De meeste mensen doen echter wel gewoon de deur open als de politie daar om vraagt, aldus de politie.

(foto © Belga)