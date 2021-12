Antwerpse politie gaat samenwerken met vier West-Vlaamse politiezones

De Antwerpse lokale politie heeft een samenwerkingsverband opgericht met vier West-Vlaamse politiezones (Polder, RIHO, Vlas en Westkust). Net omdat de vijf korpsen erg van elkaar verschillen, kunnen ze volgens de initiatiefnemers veel van elkaar leren. De korpsen uit het netwerk 'ANTW4WVL' zullen naar eigen zeggen beter in staat zijn om een antwoord te bieden op nieuwe criminaliteitsfenomenen en op organisatorische en maatschappelijke uitdagingen.

Concreet zullen er in eerste instantie diensten en ervaringen worden uitgewisseld op het vlak van beleidsondersteuning, projectwerking en het optimaliseren van de middelen en het personeel. Ook rond operationele en gerechtelijke zaken, communicatie, intern toezicht, juridische ondersteuning, klantenmanagement, diversiteit, personeelszaken en ICT worden er uitwisselingen voorbereid.

De Antwerpse politie ziet in de vier partnerzones een toegevoegde waarde omdat ze in heel andere omstandigheden werken. PZ Antwerpen zelf is een 'eengemeentezone' in een grootstedelijke context, PZ Polder (Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Houthulst) een landelijke zone, PZ RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede) omvat een deels verstedelijkt gebied met veel KMO-bedrijvigheid, PZ Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) is een verstedelijkte zone en PZ Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) een kustzone. De vier West-Vlaamse zones hadden onderling trouwens al een netwerk, WVL4.

Foto Politie Antwerpen