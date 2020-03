Antwerpse politie hield 'geen heksenjacht' bij controle sluitingsuur horeca

In Antwerpen heeft de politie gisteravond gecontroleerd op de verplichte sluiting van cafés en restaurants naar aanleiding van de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. 'We beseffen dat de maatregelen nog niet bij iedereen helemaal doorgedrongen waren, dus hebben geen heksenjacht gehouden', klinkt het bij de politie.

In heel wat zaken moest de politie op de sluiting gaan wijzen, maar de uitbaters gingen over het algemeen goed in op de vraag om af te sluiten. Vrijdagavond om middernacht moesten alle horecazaken verplicht sluiten. In Antwerpen keek de politie toe op die sluiting, maar trad ze niet hardhandig op. 'We hebben redelijk wat cafés moeten bezoeken', zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. 'In de meeste gevallen gingen de uitbaters meteen op onze vraag in. Een aantal zaken hebben we meermaals bezocht.' Enkele cafés maakten van de gelegenheid gebruik om vrijdagavond zogenoemde 'lockdown-feestjes' te organiseren. 'Op enkele plekken was het inderdaad erg druk', reageert Bruyns. 'Op de Keyzerlei had een groep mensen zich verzameld. Daar zijn we tussengekomen om te sensibiliseren.'