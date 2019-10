Antwerpse politie houdt grote controleactie op foutparkeren

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Oost controleerde het voorbij weekend op misbruik van mindervalidenplaatsen, langdurig geparkeerde aanhangwagens, fietsers en vrachtwagens.

14 foutief geparkeerde vrachtwagens werden geverbaliseerd. Ook 4 aanhangwagens die zich na 24 uur niet hadden verplaatst werden beboet. 2 personen stonden zonder geldige kaart op een plaats voorbehouden voor mindervaliden en kregen ook een boete. Er werden ook 75 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen, 1 persoon had te veel gedronken.

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord controleerde ter hoogte van de Borrewaterstraat. Van de 56 gecontroleerde bestuurders legde er één een positieve ademtest af, zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. 2 personen droegen geen gordel. 1 onverzekerde wagen werd getakeld.

Ook in Hoboken werden voertuigen gecontroleerd door het wijkteam. Dat gebeurde op de Lageweg. 1 onverzekerd voertuig werd getakeld. 1 persoon droeg geen gordel, 1 bestuurder had drugs op zak. Er werd een verboden wapen (springmes) in beslag genomen en 1 persoon legde een positieve ademtest af. Tot slot werd een foutparkeerder beboet, zat 1 kind niet in een aangepast zitje en reed één iemand rond zonder rijbewijs op zak.

Het wijkteam van Wilrijk ging tot actie over na klachten over foutparkeerders die de werking van de markt op het Michel Willemsplein verhinderden. 20 bestuurders werden beboet, 5 wagens moesten getakeld worden. Er werd ook gecontroleerd op fietsers die tegen de richting of op het voetpad fietsten in de Heistraat, daar werden 6 fietsers beboet, 4 automobilisten kregen een pv voor verkeersovertredingen. Tijdens twee andere controles werden 15 bestuurders beboet die tegen de richting reden in de Kernenergiestraat en hierbij de verkeersborden negeerden. Op het Rozenkransplein werden dan weer foutparkeerders beboet, daar kregen 15 automobilisten beboet.

