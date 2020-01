Antwerpse politie int 15.000 euro aan achterstallige betalingen tijdens controleactie

In Antwerpen heeft de lokale politie gisteren voor 15.000 euro aan openstaande boetes en achterstallige belastingen onmiddellijk kunnen innen bij een controleactie op de Bredabaan in Merksem.

Er werden 31 bestuurders aan de kant gezet nadat hun wagen was opgemerkt door een ANPR-camera. De controleactie was ook gericht op veilig rijgedrag en het beschikken over de juiste boorddocumenten. Onder meer de douane en de Vlaamse belastingdienst hielpen eraan mee. 21 bestuurders kregen een boete voor gsm-gebruik achter het stuur, zes personen droegen hun veiligheidsgordel niet en vijf bestuurders overschreden een doorlopende witte streep. Verder bleken zeven voertuigen niet in orde met hun technische keuring, reed één bestuurder rond zonder geldig rijbewijs en negeerde een andere bestuurder een rijverbod. Tot slot werd ook één bestuurder staande gehouden die met een voorlopig rijbewijs toch meerdere passagiers vervoerde.