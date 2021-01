Antwerpse politie legt drie grote lockdownfeesten stil in voorts rustige nacht

De Antwerpse lokale politie heeft vannacht op drie plaatsen lockdownfeesten met meer dan tien aanwezigen moeten stilleggen. In totaal vonden in Antwerpen een dertigtal arrestaties plaats tijdens de oudejaarsnacht, maar in vergelijking met andere jaren bleef het volgens de politie al bij al rustig.

Het grootste lockdownfeest was er eentje van 25 personen, bestaande uit vijf gezinnen, in Antwerpen-Noord. Op een tweede feest waren 15 personen aanwezig. Tot slot trof de Antwerpse politie ook nog in totaal 36 personen aan op verschillende feestjes in hetzelfde gebouw waarvan de appartementen voor de gelegenheid waren verhuurd. Op die laatste plaats werd ook een man opgepakt die al voor de tweede keer tijdens dezelfde avond werd betrapt. 'Een derde gelegenheid gingen we hem niet geven', zegt politiewoordvoerder Willem Migom. 'De man provoceerde ook de parketmagistraat die aanwezig was om toestemming te geven voor een huiszoeking.'

De Antwerpse politie kreeg ook heel wat oproepen rond vuurwerk, maar duidelijk minder dan andere jaren. Een tiental personen kon op heterdaad worden betrapt voor inbreuken op het vuurwerkverbod of het verstoren van de openbare orde en werden opgepakt. Verder waren er nog een tiental arrestaties voor openbare dronkenschap en nog eens even veel voor andere incidenten zoals intrafamiliaal geweld.