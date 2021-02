Antwerpse politie moet opnieuw lockdownfeestjes stilleggen

Na verschillende dagen waarbij een daling op te merken was, is het aantal hospitalisaties opnieuw gestegen. Tussen 30 januari en 5 februari zijn gemiddeld 124 mensen, die besmet zijn met het coronavirus, opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 3 procent. Ook het aantal besmettingen stijgt, maar de stijging is wel minder groot dan enkele dagen geleden. In Antwerpen zijn er de afgelopen 14 dagen 1658 besmettingen extra geteld. Dat zijn er 9 minder in vergelijking met de cijfers van gisteren. Ook in 19 andere gemeenten dalen de cijfers. Die daling valt het meest op in Hemiksem, Malle en Zoersel. In 9 gemeenten zijn er meer besmettingen vastgesteld en in Brasschaat blijft de situatie stabiel.