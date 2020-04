Antwerpse politie schrijft 300 boetes uit

Zaterdag heeft de lokale politie in Antwerpen een 300-tal boetes uitgedeeld aan mensen die de coronamaatregelen niet respecteerden. In het warme weer werden heel wat mensen betrapt tijdens niet-essentiële verplaatsingen, samenkomsten in het openbaar of bij iemand thuis.

Sinds 20 maart stelt de Antwerpse politie effectief processen-verbaal op wanneer ze vaststellen dat iemand de overheidsmaatregelen tegen corona niet naleeft. Het kan gaan om zaken als samenscholing, mensen die bezoek ontvangen of horecazaken die ondanks de verplichte sluiting toch open zijn. In maart leverde dat in Antwerpen al meer dan 2.000 boetes op. Zaterdag en zondag was de politie extra alert vanwege het goede weer. Op zaterdag kregen zowat 300 mensen al een boete.