Antwerpse politie sloot gisteren al negen cafés waar overtredingen waren op de coronamaatregelen

In Antwerpen heeft de politie gisteren al negen cafés gesloten vanwege overtredingen op de coronamaatregelen. Dat zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA) op Twitter. De lokale politie bevestigt het nieuws, maar wil er voorlopig geen details over kwijt.

'Horeca-uitbaters in Antwerpen, aub, respecteer de regels!', aldus nog De Wever. De Wever kondigde eerder al aan dat de politie in zijn stad meer zou controleren en vooral ook strenger zou optreden als maatregelen zoals social distancing en het dragen van mondmaskers door personeel en sinds zaterdag ook bezoekers niet worden gerespecteerd in de horeca. Horeca-uitbaters hebben nu ook een registratieplicht voor klanten. Antwerpen is momenteel zowat hét brandpunt van de reeks nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land.