Update: man viel huisbaas aan en dreigde met brandstichting

De politieactie in de Lange Nieuwstraat in het centrum van Antwerpen is afgerond. Dat meldt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Een agressieve man had zich verschanst in een woning, maar kon worden gearresteerd. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Vanochtend rond 9 uur viel de man zijn huisbaas, die op hetzelfde adres woont, aan in de woning in de Lange Nieuwstraat. Hij vluchtte daarop naar de bovenste verdieping van het huis, waar hij zich verschanste. De politie kwam ter plaatse, maar de man wilde niet naar buiten komen en dreigde om de woning in brand te steken.

"Omdat het om een potentieel gevaar ging, hebben we geen risico genomen en een perimeter ingesteld, waar niemand nog binnen mocht komen", aldus Wouter Bruyns, die benadrukt dat de man niet in het bezit was van een vuur- of steekwapen.

Nadat de onderhandelingen met de man waren mislukt, besloot de politie om hem te arresteren. De man liep daarbij lichte verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zal hem later nog ondervragen over de juiste omstandigheden van het incident. De politieactie had ook grote impact op het openbaar vervoer in Antwerpen. Verschillende tramlijnen werden verstoord.



