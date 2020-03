drugsdealers schenden massaal coronamaatregelen

In Antwerpen heeft de lokale politie de voorbije dagen op verschillende locaties vermoedelijke drugsdealers gevat die ondanks het geldende samenscholingsverbod op pad waren en drugs aan de man probeerden te brengen. In totaal werden zeven personen gearresteerd.

In Ekeren trof de Antwerpse politie zaterdag een auto aan met drie inzittenden die parkeerde aan Leugenberg, waarna een van de passagiers contact maakte met een man die hen stond op te wachten. De inspecteurs kwamen tussenbeide en de wachtende man gaf meteen toe dat hij net drugs had gekocht van de drie anderen. De politie pakte de drie inzittenden, twee jonge mannen van 19 en één van 20 jaar oud, op en trof nog enkele gebruikershoeveelheden drugs aan tijdens een huiszoeking bij een van hen.

In Merksem werd de politie zondag naar een woning aan Leiebos geroepen omdat het daar een komen en gaan was van mensen. De bewoner bleek onder elektronisch toezicht te staan en was bekend voor drugsfeiten. De politie voerde een huiszoeking uit en vond onder meer een vouwmes, een pistool, een jachtgeweer en een hoeveelheid drugs. De 44-jarige man werd opgepakt en de andere personen in de woning kregen een proces-verbaal voor het niet naleven van de COVID-19-maatregelen.

Vrijdag al kon de politie in de Ketsstraat in de stationsbuurt een man vatten die contact maakte met een andere man en iets met hem leek uit te wisselen. De verdachte bleek heroïne te hebben verkocht aan zijn kompaan. Wat verderop in de Kroonstraat trof de politie een dag later een dealer aan die drugs aan huis ging leveren. Bij hem thuis werden nog eens 11 verpakkingen cocaïne en bijna 700 XTC-pillen gevonden. Tot slot werd ook in de Magdalenastraat zaterdag een 17-jarige dealer op heterdaad betrapt.