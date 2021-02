Antwerpse politie vat verdachte van vier gewapende overvallen

De Antwerpse lokale politie heeft een 32-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt in de laatste week van januari vier gewapende overvallen te hebben gepleegd. Opvallend: de man was nog maar op 22 januari tijdelijk vrijgelaten uit de gevangenis en had daar op 25 januari moeten terugkeren, maar liet dat na.

Tussen 22 en 31 januari kregen handelszaken in de Vandenpeereboomstraat, Stenenbrug, Provinciestraat en Lange Lobroekstraat een overvaller over de vloer. De man had telkens een vuurwapen bij, bedreigde daarmee de uitbater(s) en eiste de inhoud van de kassa op vooraleer snel weer weg te vluchten. De politie ging al snel uit van dezelfde dader en zat intern samen met onder meer misdaadanalisten van de directie ILP (intelligence led policing).

Er werd besloten om het toezicht in de omgeving te verhogen en een gecoördineerde actie op te zetten.Na de overval in de Provinciestraat was er een doorbraak in het onderzoek, dankzij een auto die naar de verdachte leidde. Vorige week werd de man gearresteerd bij een huiszoeking, al probeerde hij volgens de politie nog over de daken weg te vluchten. Bij de huiszoeking troffen de speurders ook kledij aan die aan de overvallen kan worden gelinkt.