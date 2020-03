Antwerpse politie verzegelt twee cafés die open bleven. uitbater had ramen afgeplakt

In Antwerpen heeft de lokale politie de voorbije dagen twee cafés bestuurlijk gesloten omdat ze zich niet aan de opgelegde maatregelen rond het coronavirus hadden gehouden.

Een van de cafés kreeg eerder al twee pv's en werd nu dus een derde keer betrapt. De cafés in kwestie bevinden zich respectievelijk in Berchem en Borgerhout. In Berchem was de politie al twee keer moeten langskomen omdat de zaak het samenscholingsverbod negeerde en open bleef. De uitbater had de ramen met tape afgeplakt om pottenkijkers buiten te houden. In Borgerhout betrapte de politie 23 aanwezigen die waterpijp aan het roken waren. De twee cafés werden verzegeld en dat zal zo blijven zolang de coronamaatregelen gelden.