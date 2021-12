Antwerpse politie vraagt hulp in de strijd tegen overlast door vuurwerk.

De lokale politie lanceert een oproep om tijdens de eindejaarsperiode beelden van vuurwerkincidenten te bezorgen door ze te uploaden op de website van de politie. De foto's en filmpjes kunnen volgens de politie bijdragen tot het identificeren van verdachten en zo de overlast en het gevaar die met vuurwerk gepaard gaan helpen bestrijden. Vuurwerk afsteken is in Antwerpen sowieso verboden, maar in de eindejaarsperiode ziet de politie er nog strenger op toe. Wie getuige is of slachtoffer werd van schade door (knal)vuurwerk, kan vanaf nu zelf 'nuttige beelden' uploaden via de website van de Antwerpse politie. Het gaat om foto's en filmpjes die kunnen bijdragen tot het identificeren van mogelijke verdachten, stelt de politie. 'Het is belangrijk dat de beelden van goede kwaliteit zijn en dat eventuele betrokkenen of situaties duidelijk zichtbaar zijn', klinkt het nog. 'De beelden zijn rechtstreeks van een smartphone of computer te uploaden naar ons beeldenportaal, aangevuld met de plaats en het tijdstip van de feiten. Verder kan de melder nog vrijblijvend contactgegevens achterlaten voor mocht de politie nog bijkomende vragen hebben.' De politie zal de beelden naar eigen zeggen alleen langer dan 30 dagen bewaren als ze kunnen bijdragen aan een gerechtelijk onderzoek. Beelden uploaden staat trouwens nog niet gelijk aan een aangifte doen, benadrukt de politie nog.