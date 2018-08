Antwerpse politiekantoren bewaakt door Securitas

Vanaf zaterdag 1 september wordt het hoofdkantoor van de lokale politie van Antwerpen aan de Noorderlaan bewaakt door Securitas. Het is het allereerste politiebureau in België dat de bewaking van zijn onthaal uitbesteed aan een externe partner. In het concept worden de Securitas bewakingsagenten ondersteund door verschillende technologische hulpmiddelen zoals X-ray scanners en metaaldetectiepoorten. Het raamcontract is geldig voor minstens 7 en maximum 10 jaar.

Begin 2018 lanceerde de Antwerpse politie een Europese aanbestedingsprocedure voor de bewaking en beveiliging van de Antwerpse politiekantoren. Na de conforme overheidsprocedure te hebben doorlopen, kwam Securitas als beste uit de bus. Politie Antwerpen is hierdoor de allereerste lokale politiezone in België die kiest voor permanente externe bewaking met ondersteuning van technologische middelen. Het raamcontract start op 1 september met de bewaking van het gebouw aan de Noorderlaan. De komende jaren volgen andere kantoren, waaronder alvast het nieuwe mastergebouw Post X. De opdracht van Securitas in de Noorderlaan bestaat uit 2 taken. Enerzijds is er een security-luik: toegangscontrole van klanten en bezoekers en controle op gevaarlijke voorwerpen. Daarnaast staan ook klantvriendelijkheid en empathie centraal: de ontvangstmedewerkers van Securitas staan in voor de algemene ontvangst van bezoekers en klanten, en gidsen hen tot bij de juiste politiediensten. Wanneer de nood hoog is, kan de Antwerpse politie binnen dit raamcontract ‘on demand’ gebruik maken van andere oplossingen die Securitas aanbiedt, zoals hondenpatrouilles, mobiele bewaking, dronecamera’s, telecommunicatieoplossingen, assistentie bij evenementenbewaking, of andere technische hulpmiddelen. Tegelijk kunnen de Stad Antwerpen en de instellingen van stad Antwerpen (zoals OCMW, Zorgbedrijf, AG Havenbedrijf en Digipolis) gebruik maken van dit raamcontract voor alle tijdelijke of permanente beveiligingsoplossingen. (foto © Belga)